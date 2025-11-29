Mit seiner Firma Kultur Genuss Catering GmbH ist Mirko Kirschner vor zwei Jahren in Dessau gestartet. Seit dieser Theatersaison versorgt die Dessauer Firma auch die Oper in Halle.

Verpflegung in der Theaterpause - Wie Mirko Kirschner nach dem „Heima“-Aus auf „Kultur Genuss“ setzt

Mirko Kirschner hat nicht nur die gastronomische Versorgung im Anhaltischen Theater übernommen. Seit dieser Saison ist Kutltur Genuss auch an der Oper Halle präsent.

Dessau/Halle/MZ. - „Kultur trifft Genuss – kulinarisch verweilen“ ist seit September 2023 am Anhaltischen Theater in Dessau das Motto - und mit Beginn der Spielzeit 2025 auch an der Oper Halle.