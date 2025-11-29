weather wolkig
  4. Catering an Theater undOper: Verpflegung in der Theaterpause - Wie Mirko Kirschner nach dem „Heima“-Aus auf „Kultur Genuss“ setzt

Mit seiner Firma Kultur Genuss Catering GmbH ist Mirko Kirschner vor zwei Jahren in Dessau gestartet. Seit dieser Theatersaison versorgt die Dessauer Firma auch die Oper in Halle.

Von Heidi Thiemann 29.11.2025, 08:00
Mirko Kirschner hat nicht nur die gastronomische Versorgung im Anhaltischen Theater übernommen. Seit dieser Saison ist Kutltur Genuss auch an der Oper Halle präsent.
Mirko Kirschner hat nicht nur die gastronomische Versorgung im Anhaltischen Theater übernommen. Seit dieser Saison ist Kutltur Genuss auch an der Oper Halle präsent. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/Halle/MZ. - „Kultur trifft Genuss – kulinarisch verweilen“ ist seit September 2023 am Anhaltischen Theater in Dessau das Motto - und mit Beginn der Spielzeit 2025 auch an der Oper Halle.