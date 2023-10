Kein Diebstahl, sondern Schussligkeit: Was passieren kann, wenn man beim Einkauf abgelenkt wird, hat Dessauerin im Kaufland Wolfgangstraße erfahren und bekam viel Unterstützung. Großes Lob an Helfer im Markt.

Dessauer Seniorin erlebt bei Einkauf ein hausgemachtes Abenteuer - nach erstem Schreck wird am Ende alles gut

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Das Wann und Wo bleiben rätselhaft. Ebenso das Warum? Auf alle Fälle schüttelt Dagmar Miethe noch heute den Kopf, wenn sie an ihren jüngsten Einkauf im Kaufland in der Wolfgangstraße zurückdenkt: „Da habe ich wohl voll den größten Vogel abgeschossen“, war die Seniorin noch immer hell aufgeregt. Am Telefon und dann auch im Gespräch von Angesicht zu Angesicht.