In Dessau-Roßlau wurde seit Montag eine Frau vermisst. Die Polizei hatte die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche gebeten. Nun wurde die Frau wiedergefunden.

Dessau/MZ - In Dessau-Roßlau wurde seit Montag eine Frau vermisst. Weil alle eingeleitete Fahndungsmaßnahmen bis Dienstagmittag ohne Erfolg blieben, wurde eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet.

Update Dienstag, 22. August 2023

Die Vermisste konnte am heutige Tage wohlbehalten in ihrem persönlichen Umfeld angetroffen werden. Die polizeilichen Fahndungsmaßnahmen wurden eingestellt, teilte die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau in einer Pressemitteilung mit.