Vermieter schockiert: Putin-Fans treffen sich im Golfpark Dessau - Unweit von Flüchtlingsunterkunft

Dessau-Roßlau/MZ - Das anberaumte Treffen wirkt gut durchorganisiert - so wie man das vom Militär kennt. „Die Veranstaltung wird am 14. 05. 2022 um 9.30 Uhr gemeinsam durch die Vorsitzenden der beiden veranstaltenden Verbände und den Einmarsch der Fahnenkommandos eröffnet“, heißt es in der Ankündigung, die in Dessau derzeit für Diskussionen sorgt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<