An Fußgängerampel - Fahrradfahrerin bei Unfall in Dessau lebensgefährlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Dessau ist am Dienstagnachmittag eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden. Der beteiligte Autofahrer erlitt einen Schock.

Dessau/dpa- Bei einem Verkehrsunfall in Dessau ist eine Fahrradfahrerin lebensgefährlich verletzt worden. Die 72-Jährige sei am Dienstag gegen 16.30 Uhr im Bereich einer Fußgängerampel in der Hermann-Köhl-Straße mit dem Auto eines 83-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Mittwochmorgen mit.

Die Radfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Rentner war wegen eines Schocks in Behandlung. Die genaue Unfallursache war zunächst unklar.