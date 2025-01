Am Dienstagnachmittag Verkehrschaos wegen Oury Jalloh-Demonstration in Dessau? Polizei warnt

In Dessau kommt es am Dienstagnachmittag zu einer Demonstration im Gedenken an den Tod von Oury Jalloh vor 20 Jahren. Die Polizei erwartet deshalb massive Verkehrsprobleme in der Innenstadt und am Hauptbahnhof.