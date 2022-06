Verkaufsoffener Sonntag in Dessau: Countdown zum Fest läuft eher verhalten an

Fünf Stunden zusätzliche Shopping-Zeit am 3. Advent im Rathaus-Center Dessau - aber unter 2G-Regeln. Der großer Ansturm lässt dabei noch auf sich warten.

In der weihnachtlich geschmückten Ladenstraße vom Rathaus-Center waren am 3. Advent nahezu alle Geschäfte geöffnet.

Dessau/MZ - Tauwetter hat den Puderzucker-Schnee vom nächtlichen Frost längst von den Zweigen der Bäume und Sträucher geleckt und aus den Wolken tropft nur leichter, hauchzarter Nieselregen. Mäßige Voraussetzungen für einen Sonntagsspaziergang an der frischen Luft - besser für einen Abstecher zum Shopping. In den zwei Einkaufscentern der Dessauer Innenstadt haben am 3. Advent die Läden geöffnet zum Verkaufsoffenen Sonntag. Freie Bühne für einen (vor-)letzten Sturm auf die noch fehlenden Geschenke zum Fest: Der Countdown läuft.