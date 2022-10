Vergesslichkeit im Umzugsstress - Lotto-Millionärin aus Dessau meldet sich mit Verspätung

Magdeburg/Dessau/MZ - Einen Monat nach einem Millionengewinn im Lotto ist die Spielschein-Besitzerin Dessau-Roßlau endlich gefunden. Das hat am Montag, 3. Oktober, die Lotto Toto GmbH Sachsen-Anhalt GmbH gemeldet.

Diese hatte sich schon „Sorgen“ gemacht und vor zwei Wochen an alle Lotto-Spieler in der Doppelstadt appelliert, doch alle gespielten Scheine noch einmal kontrollieren zu lassen. Der Grund: Die gewonnenen 2,3 Millionen Euro waren noch nicht abgerufen worden.

Spielerin aus Dessau-Roßlau war im Umzugsstress

Nun hat sich herausgestellt: Die Millionen-Gewinnerin war im Umzugsstress und hatte „vergessen“, dass sie noch einen Lottoschein im Portemonnaie hatte. Erst Anfang vergangener Woche ließ die Frau ihre Spielquittung in einer Lotto-Verkaufsstelle in Sachsen-Anhalt kontrollieren. Wo genau, dazu wurden keine Angaben gemacht.

Bei der Kontrolle in einer Verkaufsstelle wird bei Geldgewinnen über 1.000 Euro der gewonnene Beitrag nicht auf dem Display angezeigt, dort erscheint der Begriff „Zentralgewinn“. Der Gewinner muss dann ein Formular ausfallen - und erhält die Gewinnmitteilung dann per Post.

Den Lottoschein hatte die Frau Mitte August gespielt - für insgesamt 25,20 Euro und gleich für mehrere Ziehungen. Am 27. August gab es dann die entscheidende Ziehung: Mit den Zahlen 7, 16, 18, 32, 39 und 46 war die Dessau-Roßlauerin die einzige Spielerin in ganz Deutschland, die diese Zahlen getippt hatte.

Weder die Meldung über einen Millionen-Lottogewinn in Dessau-Roßlau, noch die Meldung, dass sich der Gewinner auch zwei Wochen später noch nicht gemeldet hat, waren für die Frau Anlass, nach dem eigenen Lottoschein zu schauen. Dass die Dessau-Roßlauerin Millionärin ist, wurde ihr wohl erst klar, als der Brief aus der Lottozentrale in Magdeburg kam - mit der Information, dass sie um genau 2.345.951,80 Euro reicher ist.

„Sie hat sich gefreut und gesagt, dass man einen solchen Geldregen gerade in solch schwierigen Zeit besonders gut gebrauchen könne“, so Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. „Ich freue mich, dass Gewinn und Gewinnerin zueinander gefunden haben.“

Lotto-Gewinner haben drei Jahre Zeit zum Melden

Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto „6 aus 49“ alle sechs Gewinnzahlen richtig zu haben, liegt bei rund 1 zu 15 Millionen. Lottogewinner haben drei Jahre Zeit, Gewinne anzufordern. Im Kreis Mansfeld-Südharz läuft diese Frist für einen Lottomillionär übrigens am 31. Dezember 2022 ab. Hier wurde im Dezember 2019 bei der Nikolaus-Sonderauslosung eine Million Euro gewonnen.