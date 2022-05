Nach Terrorverdacht Verfahren gegen Syrer mit Wohnung in Dessau eingestellt - Es ging um Chemikalien für Bombenbau

Anfang 2021 fanden Ermittler Chemikalien, die zur Herstellung von Sprengstoff dienen könnten, in einer Dessauer Wohnung. Ins Visier gerieten drei Brüder, von denen zwei in Dänemark und einer in Deutschland verhaftet wurden.