Verein betrachtet Roßlauer Schöpfwerk mit Skepsis

Bei der Deichrückverlegung werden Reserven gesehen. Fischerei und Jägerei stehen in der Kritik.

ROSSLAU/MZ/HTH - Den Nutzen des Schöpfwerks Roßlau sieht der Arbeitskreis Hallesche Auenwälder (AHA) mit Skepsis, nachdem er eine Exkursion in das Unterluch Roßlau unternommen hat. Die Mündung der Rossel in die Elbe sowie ein Blick zum Naturschutzgebiet „Saalberghau“ und die Mündung der Mulde in die Elbe waren bei der Exkursion Stationen.

Laut AHA sollten vielmehr die Hauptursachen für vermehrtes Hochwasser beseitigt werden. Der Arbeitskreis kritisiert Flächenversiegelungen sowie das Fehlen einer nachhaltigen Forst- und Landwirtschaft. Seiner Meinung nach seien umfassende Reserven bei Deichrückverlegungen vorhanden. „Die Deichrückverlegungsmaßnahme im Oberluch gehört eindeutig zu den Schritten in die richtige Richtung“, erklärt Andreas Liste vom AHA.

Vermüllungen im Uferbereich und unkontrollierter Autoverkehr ärgern

Bei ihrer Exkursion haben die Teilnehmer zahlreiche Pflanzen- und Tierarten gesehen, unter anderem auch einen Seeadler beobachtet. Besorgniserregend sei jedoch die „intensive Angeltätigkeit, welche mit massiven Trittschäden und Vermüllungen im Uferbereich sowie unkontrolliertem Autoverkehr verbunden sind“, wie Liste feststellt. Das Luch sollte laut AHA ein „Insidertipp“ bleiben und vorrangig der Umweltbildung, etwa mit Exkursionen, zur Verfügung stehen. „Wichtig ist, dass keine Verbauungen erfolgen, die Fischerei und die Jagd eingeschränkt oder gar untersagt werden.“

„Kleine Mückenberge“ in den Biotop- und Grünverbund einbinden

Außerdem wirbt der AHA dafür, den Biotop- und Grünverbund, der sich über die Elbe zu den Naturschutzgebieten „Saalberghau“ und „Untere Mulde“ erstreckt, nicht nur zu erhalten, sondern auszuweiten. Er hat dabei konkret das Gebiet der „Kleinen Mückenberge“ nördlich der Einmündung der Mulde im Blick.