Verein „Anhaltische Gemäldegalerie und Georgengarten“ in Dessau: Baumpflanzung und neue Spendensammlung

Dessau/MZ. - Der Förderverein „Anhaltische Gemäldegalerie und Georgengarten“ in Dessau ist vor 25 Jahren gegründet worden. Das Jubiläum wurde am Freitag, 29. November, in der Orangerie des Dessauer Georgiums gefeiert.