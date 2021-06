Verbogenes Gleis in Dessau endlich freigelegt - Baustelle noch bis Freitag

Dessau - Seit 9 Uhr hämmert es ununterbrochen am Verkehrsknoten Junkersstraße/Mannheimer Straße/Hermann-Köhl-Straße. Hier haben am Montag die Reparaturarbeiten begonnen, nachdem in der Nacht zum 19. Juni ein noch unbekannter Lkw das Gleisbett der Straßenbahn beschädigt hatte. Vier Zentimeter war ein Gleis nach oben gebogen worden. Die Linie 3 der Straßenbahn kann seitdem nicht mehr fahren. Es gibt Schienenersatzverkehr.

Eine Woche nach dem Unfall sind nun Baufirmen angerückt, um die beschädigte Stelle in Ordnung zu bringen. „Bis Freitag“, sagt Torsten Ceglarek, Chef der Dessauer Verkehrsbetriebe (DVG), „soll alles geschafft sein.“ Doch erst einmal heißt es, den Schienenbereich freizulegen, die Asphaltdecke zu öffnen, um den Schaden in seiner Gänze beurteilen zu können. Erst dann könne gesagt werden, welchen Umfang die Reparaturen tatsächlich haben. Im fünfstelligen Bereich werden sich die Kosten auf alle Fälle bewegen, ahnt Ceglarek.

Das betroffene Schienenstück, das am Montag ausgebaut wurde, muss auf alle Fälle getauscht werden. Fünf bis sechs Meter sind es, schätzt Ceglarek und ist erleichtert: „So ein kleines Stück hatten wir zufällig auf Lager. Und zum Glück ist es ein gerades Stück, was gebraucht wird.“ Hätte es sich um einen Bogen gehandelt, hätte das Unternehmen diesen extra anfertigen lassen müssen. Und das kostet Zeit. Aber auch so habe es eine Woche gedauert, bis die Arbeiten starten konnten. „Wir brauchten den Vorlauf, um Baufirmen zu finden, die jetzt nicht nur freie Kapazitäten haben, sondern die Arbeiten auch fachgerecht erledigen können“, sagt Ceglarek. Die Reparatur ist sehr komplex. Neben Gleis-, sind auch Tiefbau- und Straßenarbeiten notwendig. Die Firma Strabag wurde gebunden.

Zeitvorlauf brauchte aber auch die Sperrung der Bundesstraße. Und deren Auswirkungen sind bereits am Montagvormittag in der Junkersstraße zu spüren, wo sich die Blechlawine nur langsam aus Richtung Alten in Richtung Stadtzentrum beziehungsweise Mannheimer Straße wälzt. Am Montagmorgen, von 7 bis 9 Uhr, wurde die Sperrung aktiviert. Seitdem ist die Hermann-Köhl-Straße nur noch stadtauswärts in Richtung Ziebigk für Rechtsabbieger von der Junkersstraße oder aus der Mannheimer Straße befahrbar. Aus Richtung Ziebigk ist die Hermann-Köhl-Straße nach der Einmündung Alte Landebahn gesperrt. Der Verkehr wird über die Alte Landebahn und die Hühnefeldstraße auf die Junkersstraße umgeleitet. Hinzu kommt der Verkehr, der ohnehin aus Richtung Alten auf der Junkersstraße unterwegs ist.

Ab dem Wochenende aber soll alles wieder ohne Sperrungen laufen. Dann soll auch wieder die Straßenbahn fahren. Um jetzt den Schienenersatzverkehr abzusichern, erklärt Ceglarek, helfe die Firma Vetter mit zwei Fahrzeugen und Personal aus. Insgesamt bedeute ein Ausfall der Straßenbahn immer einen Mehraufwand für die DVG, weil dann mehr Busfahrer gebraucht werden. Zwar gibt es einen hohen Anteil an Kombifahrern, die sowohl Straßenbahn als auch Bus fahren können, aber das treffe eben nicht auf alle zu.

Während der Sperrungswoche werde aber nicht nur auf der Kreuzungsgroßbaustelle der Schaden behoben, weist der DVG-Chef hin. „Wir nutzen die Zeit auch, um Schienenbereiche sauber zu machen und weitere Reparaturen auszuführen.“ So gibt es Ausbesserungsbedarf auf der Brauereibrücke, aber auch im Gleisbett Richtung Zoberberg.