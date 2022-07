Veranstalter und Gastwirte aus Dessau reagieren verhalten auf 2G-Regel - so geht es jetzt im Theater und in Restaurants weiter

Dessau-Rosslau/MZ - Das Angebot klingt verlockend: Selbst in Innenräumen keine Maske mehr tragen, sich in der vollen Disco in den Armen liegen, im bis auf den letzten Platz besetzten Stadion, Kino- oder Theatersaal gemeinsam lachen, jubeln, mitfiebern. All das ist in Sachsen-Anhalt seit Dienstag wieder möglich - unter einer Bedingung: Veranstalter und Gastronomen können auf coronabedingte Kapazitätsgrenzen, Maskenpflicht und Abstandsregeln in ihren Räumen verzichten, wenn sie nur Geimpfte und Genesene einlassen und allen anderen Besuchern - auch negativ getesteten - den Einlass verwehren. Die Landesregierung hat dafür Anfang der Woche das sogenannte 2G-Optionsmodell beschlossen.

