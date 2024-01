Blick in die Kavalierstraße in Dessau.

Dessau/MZ. - Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch zwei Glasscheiben der Haltestelle „Bauhausmuseum“ in der Kavalierstraße in Richtung Askanische Straße komplett zerstört. Dies wurde der Polizei in Dessau am Mittwoch gegen 1.45 Uhr mitgeteilt.

Anwohner hatten zuvor einen lauten Knall aus Richtung der Haltestelle gehört und anschließend beobachtet, wie mehrere dunkel gekleidete Personen in Richtung Stadtpark rannten und dort verschwanden. Der entstandene Schaden wurde auf circa 2.000 Euro geschätzt.

Am Montag hatten die Stadtwerke Dessau zuletzt Vandalismus an Haltestellen beklagt. Zuvor waren Ticketautomaten an den Haltestellen „Hauptbahnhof“ und ebenfalls am „Bauhausmuseum“ beschädigt worden. Online können in Dessau-Roßlau nur das Deutschlandticket und die Umweltabokarte erworben werden.