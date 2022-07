Vandalismus im Parkhaus Teichstraße in Dessau - Unbekannte zerstören 15 Lampen

Dessau/MZ - Die Polizei in Dessau-Roßlau ermittelt in einem Fall von Vandalismus: Am Montagabend gegen 18.30 Uhr hatten die Beamten aus dem Revier in der Wolfgangstraße den Hinweis erhalten, dass mehrere Personen im Parkhaus Teichstraße gerade Sachbeschädigungen begehen.

Die Polizei rückte zum mutmaßlichen Tatort aus. Nach erfolgter Absuche konnten allerdings keine Personen mehr festgestellt werden. Was sich aber zeigte: Die unbekannten Täter hatten sich Zutritt zum Parkhaus verschafft und dort insgesamt 15 Leuchtkörper zerstört. Zur Höhe des Sachschadens wurden keine Angaben gemacht.