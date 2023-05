Das Militärhistorische Museum in Roßlau feiert 20.Jubiläum mit Sonderausstellung. Warum man ein Jahr zu spät dran ist, was die Ausstellung zeigt.

Rosslau/MZ - Der aufmerksame Besucher stutzte am Wochenende beim Besuch des Miliärhistorischen Museums in Roßlau: Eine Sonderausstellung widmet sich dem 20-jährigen Bestehen des Fördervereins des Museums. Der aber wurde laut Geschichtstafel schon am 5. Oktober 2002 gegründet. Die Ausstellung kommt also ein Jahr zu spät.