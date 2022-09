Urologen operieren nach Umzug in den Altener Auenweg mit neuem Urografen

Dessau/MZ - Was Umzugspläne angeht, so gönnt sich das Städtische Klinikum keine Pause. Im Juli erst war die Klinik für Urologie vom Traditionsstandort im Diakonissenkrankenhaus in den Altener Auenweg gezogen. In wenigen Tagen folgt der letzte Umzug, der noch aussteht: Die Klinik für Anästhesie, Intensiv- und Palliativmedizin bekommt eine neue Adresse und ist demnächst am Hauptstandort des Städtischen Klinikums zu finden. Bis zum 5. September, also in der nächsten Woche, soll der Umzug vollzogen sein.