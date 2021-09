Unverbesserliche Raser in Roßlauer Hauptstraße

Roßlau/MZ - Dieses Verkehrszeichen erschließt sich rein optisch, ohne Zahlen- und Strichkunde. Wer auf deutschen Straßen unterwegs ist, kennt das blaue Schild mit den weißen Strichmännchen, die neben einem Haus auf einer angedeuteten Straße einen Ball hin und her kicken, in sicherer Entfernung von dem Auto im Hintergrund. Die Botschaft ist auf den ersten Blick klar: Vorsicht, hier spielen Kinder! Laut Straßenverkehrsordnung (StVO) erstreckt sich hinter diesem Schild eine „verkehrsberuhigte Zone“, umgangssprachlich oft auch Spielstraße genannt.

Kleiner, wichtiger Unterschied zwischen Spielstraße und verkehrsberuhigtem Bereich

Verkehrsberuhigte Bereiche hat die Stadt Dessau-Roßlau einige: So unter anderem die Werderstraße in Nord, die Saalestraße in Ziebigk, den Schochplan auf dem Zoberberg und in Meinsdorf die Sibeliusstraße im Europadorf und die Hainichte. Im Stadtteil Roßlau ist es ein Abschnitt der Hauptstraße im Innenstadtbereich.

Die Gleichsetzung mit der Spielstraße aber ist unzulässig: Am Beginn einer echten Spielstraße stünde das Verkehrszeichen „Verbot für Fahrzeuge aller Art“ (Zeichen 250 - rot umringter weißer Kreis). Die Spielstraße ist für Fahrzeuge gesperrt, Durchgangsverkehr nicht erlaubt.

Den verkehrsberuhigten Bereich hingegen können Kraftfahrzeuge mit angemessenem Tempo und viel Vorsicht durchfahren. Als Richtwert wird Schrittgeschwindigkeit genannt, möglichst unter 10 km/h. Für die Roßlauer Hauptstraße aber gibt es seit langem Kritik wegen ständiger Geschwindigkeitsüberschreitungen in dem Stück, wo Fußgänger eigentlich besondere Vorrechte genießen und für die übrigen Verkehrsteilnehmer strengere Regeln gelten.

Statt im Schritttempo gehts im dritten Gang durch den Fußgängerbereich

„Es vergeht kein Quartal, da wir nicht den Rettungswagen vor unserer Haustür hören, weil sich mal wieder irgendein Autofahrer nicht an die Verkehrsregeln hält und auch Paragraf 1 der StVO vergessen hat; ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme“, sagt Marcus Geiger, Anwohner in der Roßlauer Hauptstraße und Stadtrat (Fraktion Forum/Bürgerliste, Grüne, FDP). Es gebe wirklich verantwortungslose Raser in der Hauptstraße, da höre man schon kurz hinter dem Eiscafé Palermo, wie in den dritten Gang hochgeschaltet werde.

In der jüngsten Ortschaftsratssitzung hatte Ortschaftsrätin Sylvia Gernoth (SPD) auf die Verkehrsrüpel hingewiesen. „Und wer sich diszipliniert ans Schritttempo hält, bekommt noch einen Vogel gezeigt und muss sich beschimpfen lassen.“

Als Antwort auf diese Verkehrsgefährdung mit anschließender Beleidigung will der Ortschaftsrat nun den verkehrsberuhigten Bereich noch erweitern lassen um geschätzte 100 Meter bis hin zur Einmündung auf Burgwallstraße/Dessauer Straße. Um den Bereich zu vereinheitlichen, soll zugleich noch die Rudolf-Breitscheid-Straße als Stichstraße zum Wochenmarkt und Sackgasse in den verkehrsberuhigten Bereich aufgenommen werden.

Geschäftsleute stimmen der geplanten Erweiterung zu: Nehmt Tempo raus!

Direkt an der Schnittstelle von Breitscheid-und Hauptstraße hat Optikermeister Matthias Leupold sein Geschäft. Auch er wird ab und an Zeuge von Raserei im verkehrsberuhigten Bereich. „Da fragt man sich manchmal, ob diejenigen ihren Führerschein auf dem Rummel gemacht haben. Hier muss dringend Tempo rausgenommen werden. Da müssten die Behörden die rechtlichen Mittel finden, um die Leute zum langsamen Fahren zu zwingen“, grübelt Leupold.

Dazu bemerke er auch Unsicherheiten bei den Vorfahrtsregeln. Wer nämlich den verkehrsberuhigten Bereich verlasse, also in Höhe Breitscheidstraße, muss in jedem Fall Vorfahrt gewähren und darf nicht glauben, er käme ja von rechts und hätte sowieso Vorrecht. Irrtum - siehe Paragraf 10 StVO.

Auch Peter Günther, Chef der gegenüber liegenden Zoohandlung Burgwallstraße 3, nennt die unverbesserliche Raserei „erschreckend“. „Da wird die Gefährdung für Kinder, Radfahrer und Fußgänger wissentlich ignoriert. Da sind sie mal 500 Meter langsamer gefahren und denken, sie müssten auf den letzten 50 Metern alles wieder herausholen“, schüttelt Günther den Kopf. Er habe für seinen Teil und sein Geschäft nichts dagegen, den verkehrsberuhigten Bereich wie vorgeschlagen bis hoch zur Kreuzung auszuweiten.