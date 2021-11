Unruhiger Montagabend - Feuerwehren suchen Dachstuhlbrand in Dessau-Nord

Dessau/MZ - Dessau-Roßlaus Feuerwehren hatten einen unruhigen Montagabend.

Kurz vor 17 Uhr wurden zahlreiche Einsatzkräfte nach Dessau-Nord alarmiert. Anwohner hatten eine Rauchentwicklung in einer Dachgeschosswohnung gemeldet. Der Bereich wurde von der Berufsfeuerwehr per Hubsteiger abgesucht, aber ohne Ergebnis. Gegen 18 Uhr wurde der Einsatz abgebrochen. Die Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Wehren Roßlau und Waldersee kehrten zurück an ihre Standorte.

Kurz vor 20 Uhr ging der nächste Alarm ein. Aus dem Bereich Dessau-Nord wurde eine brennende Mülltonne gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Waldersee rückte aus, musste aber nicht mehr eingreifen. Umsichtige Mitbewohner hatte das kleine Feuer schon gelöscht.