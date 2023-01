In der Zufahrt einer Garage in der Dessauer Elisabethstraße hat am Samstagabend Unrat gebrannt. Ein Anwohner rettete sich ins Obergeschoss.

Unrat brennt in Garageneinfahrt in Dessau - Wurde Feuer durch Pyrotechnik entzündet?

Dessau/MZ - In der Zufahrt einer Garage in der Dessauer Elisabethstraße hat am Samstagabend Unrat gebrannt. Das haben Polizei und Feuerwehr mitgeteilt. Nach Angaben der Polizei hatten unbekannte Täter kurz vor 23 Uhr den Unrat vermutlich durch das Abbrennen von Pyrotechnik in Brand gesetzt gesetzt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.