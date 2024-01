Bei archäologischen Arbeiten an der Straße „Alte Landebahn“ in Dessau wurde am Mittwoch Munition aus dem zweiten Weltkrieg freigelegt.

Dessau/MZ. - Bei archäologischen Arbeiten auf einer Ackerfläche an der Straße „Alte Landebahn“ in Dessau wurde am Mittwoch Munition aus dem zweiten Weltkrieg entdeckt. Das hat die Polizei in Dessau mitgeteilt.

Bei Baggerarbeiten sei gegen 14 Uhr ein metallischer Gegenstand freigelegt worden. Dabei habe es sich um eine circa 25 Zentimeter lange Granate aus dem zweiten Weltkrieg gehandelt.

Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde das Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung informiert. Diese übernahmen die Absperrung und Absicherung des Fundortes bis zum fachgerechten Abtransport durch die zuständigen Kräfte.