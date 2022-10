Unkraut am Kornhaus sorgt erneut für Ärger - Tiefbauamt appelliert an Bürger in Dessau-Roßlau

Der Radweg in der Elballee ist seit Jahren gesperrt und in ungepflegtem Zustand. Der Elberadweg führt an ihm entlang - auf der Straße.

Dessau/MZ - Entlang des ehemaligen Radwegs in der Elballee ist das Unkraut in diesem Jahr gewuchert. Auch die hier befindliche Haltestelle für Fernreisebusse - in unmittelbarer Nähe des Kornhauses - ist in Unkraut versunken. Zwar komme das Straßenkehrfahrzeug die Elballee entlang, doch bis zum nur wenige Meter entfernten Kornhaus nicht, sondern dreht zuvor wieder um. Das trifft auf Unverständnis.