Ungewöhnlicher Einsatz der Feuerwehr Dessau - Treibgut verfängt sich an Brückenpfeiler

Dessau/MZ - Kameraden der Dessauer Berufsfeuerwehr haben am Donnerstag, 24. März, und am Montag, 28. März, zwei ungewöhnliche Einsätze absolviert: An einem Pfeiler der Fahrradbrücke zwischen Mildensee und Kleutsch wurde gefährliches Treibgut der Mulde entfernt - Äste ebenso wie größere Stämme und mehrere Wurzelballen. Diese hatten sich an dem Pfeiler verfangen und mit größeren Kräften auf ihn eingewirkt.

Die Bäume vor Ort wurden dazu erst mit einer Kettensäge zerkleinert, ehe die Wurzeln mit einer Seilwinde des Rüstwagens und einer Umlenkrolle ans Ufer gezogen wurden. Das Stahlseil war von einem Schlauchboot aus an den Wurzelballen befestigt worden.