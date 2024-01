Am 2. Weihnachtstag wird am Leipziger Tor in Dessau ein schwer verletzter Radfahrer gefunden. Er liegt seitdem im künstlichen Koma. Für die Angehörigen ist es schrecklich, nicht zu wissen, was passiert ist. Sie suchen nach Zeugen.

Hier am Netto in der Heidestraße am Leipziger Tor wurde am 2. Weihnachtsfeiertag ein Mann mit schweren Kopfverletzungen gefunden.

Dessau/MZ. - Was ist nur passiert in den frühen Morgenstunden des zweiten Weihnachtsfeiertages in Dessau am Leipziger Tor? Das fragen sich Freunde und die Familie des 58-jährigen Mannes, der am 26. Dezember um 3.10 Uhr schwer verletzt vor einem Supermarkt in der Heidestraße gefunden worden war.

Der Dessauer war auf dem Weg nach Hause und lag nur wenige Meter vor seinem Ziel mit einer schweren Kopfverletzung neben seinem Fahrrad auf dem Boden. Seitdem ist er nicht mehr ansprechbar. Im Krankenhaus versetzten die Ärzte ihn in ein künstliches Koma. Ob und in welchem Zustand er aufwachen wird, ist unklar.

Besonders belastend für das Umfeld des Opfers ist, dass völlig offen ist, wie es zu der schweren Verletzung gekommen ist

Besonders belastend für das Umfeld des Opfers ist, dass völlig offen ist, wie es zu der schweren Verletzung gekommen ist. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden nicht aus, hält aber auch einen Unfall für plausibel. Bislang gab es keinen einzigen Hinweis an die Beamten, was die Ermittlungen äußerst schwer macht.

Diese Handyhülle ist verschwunden. Das Opfer nutzte sie als Brieftasche. Foto: Initiative

Um Zeugen doch noch dazu zu bringen, Hinweise an die Polizei zu geben, haben Freunde des Opfers daher nun eine Belohnung von 2.500 Euro für Hinweise, die zu einer Aufklärung führen, ausgelobt. Einer der Mitinitiatoren ist Heiko Schrenner, der Schwager des Opfers. „Mein Schwager liegt mit einer schweren Kopfverletzung im künstlichen Koma und niemand kann sich erklären, wie das passiert ist. Das ist eine schlimme Situation“, sagt er. Besonders stutzig mache ihn, dass das Opfer außer der Kopfverletzung keine Wunden aufweise, nicht einmal eine Schramme oder ein blauer Fleck. „Auch das Fahrrad hat nichts abbekommen und seine Kleidung ist ganz“, sagt er. Das mache es zu einem sehr merkwürdigen Fall.

Auch ein Raubdelikt oder zumindest ein Diebstahl ziehen die Freunde in betracht. Denn eine Handyhülle, in der das Opfer seine Papiere und Geld aufbewahrte, fehlt ebenso wie eine Fahrradtasche. Schrenner ist sich sicher, dass das Opfer die Handyhülle, die es stets als Brieftasche nutzte, dabei gehabt hat. „Wir haben schon seine Wohnung, sein Auto und seinen Spind im Sportverein durchsucht. Er ist ein sehr sorgfältiger Mensch“.

Auch diese Tasche der Firma Ortlieb ist weg. Foto: Initiative

Der Zeugenaufruf ist eng mit der Polizei abgestimmt. Das Geld, hofft Schrenner, könnte Mitwisser einer eventuellen Straftat dazu bewegen, sich doch bei der Polizei zu melden. Und selbst wenn es nur Hinweise zu einem Unfall gibt, wäre der Familie und den Freunden des Vaters von drei Kindern geholfen. Denn die Unwissenheit sei kaum zu ertragen.

Der Zeugenaufruf ist auch von prominenten Dessauern geteilt worden, so etwa von der Grünen-Landtagsabgeordneten Conny Lüddemann.

Der Aufruf ist in den vergangenen Tagen auch von prominenten Dessauern geteilt worden, so etwa von der Grünen-Landtagsabgeordneten Conny Lüddemann. Der MZ sagte sie, sie teile Aufrufe auf ihren Social-Media-Profilen, wenn sie den Eindruck habe, dass es sich um seriöse Aufrufe handle. Das sei hier der Fall. Das Opfer sei ein Freund von ihr, der ganze Fall eine „furchtbare Geschichte“.

Wer Hinweise zu den Verletzungen geben kann, die sich der 58-jährige Fahrradfahrer in der Nacht zum 26. Dezember im Bereich Netto/Heidestraße zugezogen hat, wird gebeten, sich im Dessauer Polizeirevier, Telefon 0340/ 25030 zu melden.