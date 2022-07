Frau fällt auf Motorhaube Unfall in Dessau-Ziebigk - VW-Fahrer nimmt E-Bike-Fahrerin die Vorfahrt

In der Ebertallee in Dessau ist am Donnerstag bei einem Unfall eine B-Bike-Fahrerin schwer verletzt worden. Die Frau musste in ein Krankenhaus gebracht werden.