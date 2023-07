Im Dessauer Süden waren am Dienstag ein Lkw und ein VW zusammengestoßen.

Drei Tage nach schwerem Unfall in Dessau - 85-jährige Beifahrerin verstirbt im Krankenhaus

Die Unfallstelle an der Polyisusstraße am Dienstag: Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz.

Dessau/MZ - Drei Tage nach einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Polysiusstraße und B184 im Dessauer Süden ist eine 82-jährige Schwerverletzte am Freitag im Krankenhaus verstorben. Das hat die Polizei am Montag mitgeteilt.

Bei dem Unfall waren am Dienstag gegen 12.50 Uhr ein VW und ein Lkw zusammengestoßen. Der VW hatte nach links abbiegen wollen. Der 85-jährige Fahrer wurden ebenso schwer verletzt wie die Beifahrerin, die von der Feuerwehr mit Hilfe eines Rettungsbretts aus dem Fahrzeug geholt werden musste. Sie galt als lebensgefährlich verletzt. Der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt.

Die B184 wurde zur Unfallaufnahme und zur Bergung der beiden Autos mehrere Stunden gesperrt gewesen.