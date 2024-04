Verletzt worden ist eine Radfahrerin am Freitagmittag bei einem Unfall in der Schlachthofstraße.

Unfall in der Schlachthofstraße in Dessau-Nord - Radfahrerin wird unter Auto eingeklemmt

Der Rettungswagen war in Dessau-Nord im Einsatz.

Dessau/MZ. - Verletzt worden ist eine Radfahrerin am Freitagmittag bei einem Unfall in der Schlachthofstraße.

Eine 69-jährige VW-Fahrerin befuhr die Reinickestraße und nahm im Einmündungsbereich eine 56- jährige Fahrradfahrerin nicht wahr, die die Schlachthofstraße in Richtung Friederikenplatz auf dem Radweg befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und war kurzzeitig unter dem VW eingeklemmt war. Sie musste leicht verletzt zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden, teilt das Polizeirevier mit.

Am Pkw entstand Sachschaden am vorderen Stoßfänger. Er wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Der Schaden am Fahrrad wird mit etwa 200 Euro angegeben.