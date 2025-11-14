Bei einem Unfall im Westen von Dessau ist am Freitag ein Schaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Was bislang bekannt ist.

Unfall in der Hermann-Köhl-Straße in Dessau - Anhänger von Traktor kippt beim Abbiegen zur Seite

Der Traktor mit dem umgekippten Anhänger in der Hermann-Köhl-Straße in Dessau.

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall mit einem Traktor ist am Freitag, 14. November, in der Hermann-Köhl-Straße im Westen von Dessau ein Schaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Das hat die Polizei auf Anfrage der MZ erklärt. Der Fahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt.