weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. 50.000 Euro Schaden: Unfall in der Hermann-Köhl-Straße in Dessau - Anhänger von Traktor kippt beim Abbiegen zur Seite

50.000 Euro Schaden Unfall in der Hermann-Köhl-Straße in Dessau - Anhänger von Traktor kippt beim Abbiegen zur Seite

Bei einem Unfall im Westen von Dessau ist am Freitag ein Schaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Was bislang bekannt ist.

14.11.2025, 16:09
Der Traktor mit dem umgekippten Anhänger in der Hermann-Köhl-Straße in Dessau.
Der Traktor mit dem umgekippten Anhänger in der Hermann-Köhl-Straße in Dessau. Foto: Ruttke

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall mit einem Traktor ist am Freitag, 14. November, in der Hermann-Köhl-Straße im Westen von Dessau ein Schaden von etwa 50.000 Euro entstanden. Das hat die Polizei auf Anfrage der MZ erklärt. Der Fahrer blieb nach ersten Informationen unverletzt.