Erneut Unfall an B185 Fünf Verletzte bei schwerem Unfall am Mildenseer Kreuz in Dessau - Smart kracht gegen Ford

Am so genannten Mildenseer Kreuz hat es am Mittwochvormittag erneut einen schweren Unfall gegeben. Insgesamt waren vier Autos beteiligt, fünf Personen wurden verletzt, eine davon schwer.