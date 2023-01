9.000 Euro Schaden Unfall auf schneeglatter Straße - Ford rutscht in Roßlau gegen eine Mauer

Leichter Schneefall hat am Sonnabendabend zu glatten Straßen in Dessau-Roßlau geführt. Ein Pkw Ford verunglückte in der Finanzrat-Albert-Straße in Roßlau.