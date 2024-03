Auf der Umleitungsstrecke wegen der gesperrten Zerbster Brücke in Dessau hat es am Dienstag einen Unfall mit hohem Sachschaden gegeben.

Unfall auf der Umleitungsstrecke wegen der Zerbster Brücke - Audi kolliert in Roßlau mit Linienbus

Roßlau/MZ. - Auf der Umleitungsstrecke wegen der gesperrten Zerbster Brücke in Dessau hat es am Dienstag einen Unfall mit hohem Sachschaden gegeben. Das hat die Polizei in Dessau mitgeteilt.

Der 46-jährige Fahrer eines Audi hatte 15.05 Uhr den Streetzer Weg befahren und wollte hinter der Streetzer Brücke nach links in die Burgwallstraße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Linienbus, der die Burgwallstraße aus Richtung Waldstraße befahren hatte.

Eine 20-jährige Insassin im Linienbus erlitt leichte Verletzungen. Der 35-jährige Fahrer und weitere Insassen blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt nach Angaben der Dessauer Polizei etwa 25.000 Euro.