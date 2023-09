Dessau/MZ - Ein 82-jähriger Radfahrer wurde am Samstag gegen 17.10 Uhr auf dem Radweg der B 185 Richtung Dessau leicht verletzt. Als er an der Einmündung in Höhe des Rehsumpfs die Fahrbahn querte, wurde er vom Pkw eines 67-jährigen Autofahrers am hinteren Bereich des Fahrrades touchiert.

Der 82-Jährige stürzte, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Nach erfolgter ärztlicher Versorgung konnte er seine Fahrt fortsetzen.