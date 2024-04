Auf der A9 zwischen Vockerode und Coswig hat ein stark betrunkener Lkw-Fahrer am Mittwochabend, 10. April, einen Unfall verursacht.

Unfall auf der A9 bei Dessau - Betrunkener Lkw-Fahrer kracht in Leitplanke und fährt Warnbaken um

Dessau/MZ - Auf der A9 zwischen Vockerode und Coswig hat ein stark betrunkener Lkw-Fahrer am Mittwochabend, 10. April, einen Unfall verursacht. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt.

Auf der A 9 hatte sich gegen 22.20 Uhr eine Baustelle befunden, weshalb der linke von zwei Fahrstreifen mit einem Schilderwagen und Verkehrsleitbaken gesperrt war. Der 51-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine fuhr in den Baustellenbereich hinein. Kurz darauf kollidierte seine Ladung mit der rechten Leitplanke. In der weiteren Folge wurden Verkehrsleitbaken in der linken Fahrspur verschoben und beschädigt.

Im Rahmen der Kontrolle der Polizeibeamten wurde Alkoholgeruch beim Fahrer festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 1,46 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.