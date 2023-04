An der McDonalds-Kreuzung im Dessauer Osten ist es am Freitag, 14. April, kurz vor 11 Uhr zu einem heftigen Zusammenstoß gekommen.

Unfall an McDonalds-Kreuzung in Dessau - Citroen kollidiert auf B185 mit einem Citroen

Dessau/MZ - An der McDonalds-Kreuzung im Dessauer Osten ist es am Freitag, 14. April, kurz vor 11 Uhr zu einem heftigen Zusammenstoß gekommen. Das hat die Polizei am Sonnabend mitgeteilt.