Polizei Unfall an Kreuzung Argenteuiler Straße / Große Schaftrift: 28.000 Euro Schaden und ein Verletzter

Ein verletzter Kraftfahrer und hoher Sachschaden von rund 28.000 Euro sind Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonnabend, 20. Juli, gegen 7.48 Uhr in Dessau auf der Kreuzung der Argenteuiler Straße / Große Schaftrift in Dessau ereignet hat.