Unfall an der Dessauer Muldebrücke - Rettungswagen vor Ort und Stau auf angrenzenden Straßen

Dessau/MZ - Direkt an der Muldebrücke an der Stadteinfahrt Dessau-Ost ist es am Mittwochnachmittag in der Ludwigshafener Straße zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein Pkw ist dabei mit dem Heck eines Lkw kollidiert. Ein Rettungswagen ist vor Ort.

Nach den ersten Infos der Polizei wurde der Unfall gegen 16.16 Uhr gemeldet. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet - staute sich daraufhin aber auf der Askanischen und der Ludwigshafener Straße.