Unfall am Samstagabend - 81-Jähriger landet in Dessau mit Auto im Gleisbett der Straßenbahn

Dessau/MZ - An der Brauereibrücke in Dessau hat es am späten Samstagabend einen Unfall gegeben. Gegen 21 Uhr wollte ein 81-jähriger Autofahrer aus der Brauereistraße nach links in die Askanische Straße abbiegen. Dabei verwechselte der Mann die Fahrspur, fuhr versehentlich in das Gleisbett der Straßenbahn und kam dann nicht weiter.

Das Auto musste von einem angeforderten Abschleppdienst aus dem Gleisbett gezogen werden. Der 81-Jährige hatte Glück im Unglück: Er konnte seine Fahrt anschließend fortsetzen. Zur Höhe des Sachschadens wurde keine Angaben gemacht.