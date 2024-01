Opel kracht gegen Laterne Unfall am neuen Kreisverkehr Albrechtstraße in Dessau - Betrunkener kommt von Fahrbahn ab

Am neuen Kreisverkehr in der Dessauer Albrechtstraße hat es am Montagabend, 29. Januar, gegen 18 Uhr einen Unfall gegeben. Und Ärger für den 26-jährigen Fahrer.