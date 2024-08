12.000 Euro Schaden Unfall am Kreisverkehr in Meinsdorf: Mercedes-Fahrer übersieht beim Einfahren ein Moped

12.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls, zu dem es am Montag, 18. August, gegen 14.20 Uhr am Kreisverkehr in Meinsdorf gekommen ist.