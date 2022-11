Unfall am Biopharmapark in Dessau-Roßlau - Autofahrerin fährt gegen einen Baum

Am Rande des Biopharmaparks in Rodleben hat es Montag einen Unfall gegeben, bei dem eine Frau aus Raguhn schwer verletzt wurde.

Polizei und Rettungswagen an der Unfallstelle.

Roßlau/MZ - Am Rande des Biopharmaparks in Rodleben hat es Montag einen Unfall gegeben, bei dem eine Frau aus Raguhn schwer verletzt wurde. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die 36-jährige Raguhnerin hatte gegen 8.10 Uhr die Professor-Möhlmann-Straße in Richtung Tornauer Weg befahren und war dabei aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.