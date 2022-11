Unbekannter Mann bedroht in Dessau einen Radfahrer und tritt gegen dessen Fahrrad

Der Zwischenfall ereignete sich am Mittwoch in der Dessauer Kavalierstraße.

Dessau/MZ - Wegen einer Bedrohung und einer Sachbeschädigung im Dessauer Stadtzentrum hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen. Der Vorfall hat sich am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in der Kavalierstraße ereignet.

Ein 68-jähriger Dessauer hatte mit seinem Fahrrad die Kavalierstraße befahren, als sich plötzlich ein unbekannter Mann vor ihn stellte und ihn am Weiterfahren hinderte. In der weiteren Folge trat der Täter gegen das Fahrrad des 68-Jährigen, das dadurch beschädigt wurde. Als der Dessauer sich entfernen wollte, rannte der unbekannte Mann noch eine kurze Zeit mit einer Flasche in erhobener Hand hinterher.

Der 68-Jährige konnte schließlich flüchten. An seinem Rad ist ein Sachschaden von etwa 100 Euro entstanden. Die Hintergründe der Tat sind unklar.