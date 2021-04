Unbekannte zünden im Schillerpark fünf Bänke an

Dessau

- Heller Feuerschein hat am späten Freitagabend Anwohner am Schillerpark aufgeschreckt. Die alarmierte Berufsfeuerwehr traf gegen 22.30 Uhr mit zwei Fahrzeugen im Park im Dessauer Norden ein. Zu löschen waren fünf Bänke, die teilweise lichterloh brannten.

Vor Ort waren auch Beamte des Polizeireviers Dessau-Roßlau. „Hier ist eindeutig von Brandstiftung auszugehen, denn Bänke entzünden sich nicht von allein“, sagt Polizeihauptkommissarin Anja Höltge. Am Brandort seien Bierflaschen gefunden worden, die mögliche Spurenträger zu den Brandverursachern sein können. Diese sowie weitere Spuren seien von den Beamten gesichert wurden. „Wir haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen“, so Höltge.

Nicht nur im Schillerpark brannten am Freitag Bänke. Auch in Roßlau stand eine Bank in Flammen. Hier war die Feuerwehr um 20.25 Uhr in die Burgwallstraße alarmiert worden, die Kameraden der Freiwilligen Wehr Roßlau rückten aus. Die Bank stand auf einem Privatgrundstück. Wie Antje Höltge informiert, hat der Geschädigte am Samstag Strafanzeige gestellt. „Damit nimmt die Polizei die Ermittlungen auf.“