Unbekannte zerstechen in der Altener Straße in Dessau die Reifen von drei Autos

Dessau/MZ - In der Nacht zum Sonntag haben bislang unbekannte Täter in der Altener Straße in Dessau mehrere Fahrzeuge beschädigt. Eine 40-jährige Hallenserin hatte am Sonnabend gegen 18.15 Uhr ihren Pkw Peugeot in einer dortigen Parklücke geparkt. Als sie ihr Fahrzeug am Sonntag gegen 15.50 Uhr wieder nutzen wollte, stellte sie fest, dass zwei Reifen zerstochen und der Heckscheibenwischer beschädigt wurde.

In der unmittelbaren Umgebung konnten zwei weitere Fahrzeuge festgestellt werden, bei denen ebenfalls Reifen beschädigt wurde. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.