Bei Übergabe aufgefallen - Unbekannte bauen Bad-Armaturen in Dessauer Wohnung aus

Dessau/MZ - Ein besonders dreister Diebstahl hat zu einer Anzeige bei der Dessauer Polizei geführt: In der Kleinen Schaftrift in Dessau sollte am Dienstag, 16. August, eine Wohnung an neue Mieter übergeben werden. Dabei fiel auf, dass im Bad unter anderem die Armaturen entwendet wurden.

Aufbruchspuren konnten an der Wohnungstür nicht festgestellt werden. Der Schaden wurde von der Polizei mit circa 300 Euro angegeben. Die Ermittlungen dauern an.