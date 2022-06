Umzug nur mit Gegenleistung

Rathaus Roßlau am Marktplatz.

Dessau/Roßlau/MZ - Der Umzug der bislang in Roßlau untergebrachten Bau- und Gesundheitsverwaltung nach Dessau ist allzu verständlich und nachvollziehbar. Zwar war Roßlau bei der Fusion im Jahr 2007 versprochen worden, Teile der Verwaltung zu behalten. Doch nach fast 15 Jahren müssen die Kritiker des Vorschlags anerkennen, dass der Verwaltungssitz weit weg von der Zivilisation auch den Roßlauern nichts bringt. Nennenswerte Läden oder Dienstleister haben sich rund ums Technische Rathaus nicht angesiedelt. Für die Mitarbeiter, die in Büros mitten im Wald sitzen, gibt es nicht einmal einen Supermarkt, den sie in der Pause besuchen könnten.