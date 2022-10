Umtriebiger Tastenlöwe - So bereitet sich Sebastian Knauer auf das Kurt-Weill-Fest 2023 vor

Das Kurt-Weill-Fest 2023 wirft seine Schatten voraus: Sebastian Knauer ist Artist-in-Residence beim Festival. Was der Hamburger vorhat.

Dessau/MZ - Sebastian Knauer war schon mal in Dessau beim Kurt-Weill-Fest zu erleben. 2020 war das, als der international gefeierte Pianist an der Seite von Schauspielerin Martina Gedeck zu erleben war. „Das ist mir - nicht nur wegen des besonderen Festes - in Erinnerung“, erzählt er. „Sondern: Es war einer meiner letzten Liveauftritte.“ Dann kam Corona.