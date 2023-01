Die Dessau-Roßlauer Stadtspitze hat am Montag ihre Arbeit offiziell aufgenommen. In einer ersten Dienstberatung steckten sie Themen für die nächsten Monate und Wochen ab.

Dessau-Rosslau/MZ/OML - An diese Runde muss sich Oberbürgermeister Robert Reck (parteilos) erst noch gewöhnen: Am gestrigen Montag nahmen die vier neuen Beigeordneten der Stadt Dessau-Roßlau erstmals an der offiziellen Dienstberatung des Oberbürgermeisters teil. Sie findet wöchentlich statt.