Umsatzkurve knickt ein - So kämpft der Bioladen „Bibernelle“ in Dessau gegen die Krise

Der Biolieferdienst und der Bioladen „Bibernelle“ aus Dessau will sich gegen den Abwärtstrend stemmen. Das ist geplant.

Dessau/MZ - Auf den ersten Blick scheint es so wie immer zu sein. Regelmäßig kommen Kundinnen und Kunden in den Bioladen der „Bibernelle“ in der Ziebigker Flurstraße. Doch normal läuft es schon seit Monaten nicht mehr für die „Bibernelle“.