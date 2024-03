Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Ein gutes Jahr vor dem 100-jährigen Bestehen des Bauhausgebäudes in Dessau und damit des zweiten großen Bauhausjubiläums 2025/26 will die Stadt eine der wichtigsten Bauhausstätten in Dessau-Roßlau herausputzen. Der Platz rund um das Historische Arbeitsamt von Walter Gropius soll ab August dieses Jahres umgestaltet und wieder näher an die historische Original-Struktur herangerückt werden.