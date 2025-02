Die Volkssolidarität 92 Dessau-Roßlau erweitert ihr Angebot und baut dafür im Quartier „Am Leipziger Tor“ einen weiteren Standort für die Betreuung von Senioren aus. Was in der Wagnerpassage alles geplant ist.

Dessau/MZ. - Im Januar haben in der ersten Etage der Wagnerpassage im Quartier „Am Leipziger Tor“ Umbauarbeiten begonnen. In den seit wenigen Jahren leerstehenden Räumlichkeiten eines Bildungsträgers und benachbarten Friseursalons soll im Herbst wieder neues Leben einziehen. Die Volkssolidarität (VS) 92 Dessau-Roßlau plant hier auf einer insgesamt 400 Quadratmeter großen Fläche eine Tagespflege mit 25 Plätzen zu eröffnen, sagt Timo Triepel, Chef der VS 92.